Варшава и Минск спорят о гуманитарном конвое для беженцев на границе

Варшава обвиняет Минск в блокировании гуманитарной помощи для афганских беженцев на границе. В понедельник МИД Польши направил белорусской стороне официальное предложение допустить в район размещения мигрантов грузовой конвой с продуктами питания, лекарствами, палатками и бельём для нуждающихся. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава получила отказ:

«Мы имеем дело со специально подготовленной акцией режима Лукашенко. Для противодействия этому мы вынуждены укреплять наши границы. Тем не менее, осознавая, что с той стороны находятся живые люди, которые нуждаются в помощи, мы направили к ним грузовики. Конвой больше суток простоял в ожидании у пропускного пункта Бобровники».

Белорусский МИД, в свою очередь, назвал происходящее «мультимедиа-представлением». В ведомстве настаивают на том, что Варшава могла бы передать мигрантам всё необходимое со своей стороны границы, а вместо этого формально передала ноту и направила конвой к КПП, цитата, «как будто Беларусь не суверенное государство и ответа ждать не нужно».