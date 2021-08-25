Талибы призывают лидеров сопротивления к диалогу

Талибы пытаются возобновить переговоры с лидерами сопротивления в Панджшерском ущелье. Афганские телеканалы сообщают об отправке в этот район ещё одной делегации движения, которое многие страны мира признают террористическим.

О начале организованного вооружённого сопротивления талибам полевой командир Ахмад Масуд и бывший вице-президент Амрулла Салех заявили на прошлой неделе. Известно, что после этого исламисты предприняли безуспешное наступление на Панджшер, а в последние дни особенно ожесточённые бои шли в северной провинции Баглан.

Ранее сообщалось, что Масуд согласился обсуждать вопросы о формировании будущего правительства, выслушал предложения талибов и категорически их отверг.

Представители «Талибана» тем временем заявляют о намерении создать так называемое «инклюзивное правительство», представляющее все слои общества и об отказе от ряда радикальных позиций. О таких указаниях рассказывают и бойцы вооружённых формирований талибов:

«Наши руководители сказали нам вести себя хорошо с людьми и мы следуем наставлениям старших, мы делаем то, что они нам говорят. Люди очень рады, люди старшего возраста тоже. Мы уважаем их и хорошо относимся к детям».

На фоне таких заявлений жизнь в Кабуле с приходом талибов изменилась кардинально. Первыми это почувствовали женщины, от которых жители города стали требовать носить бесформенных чёрные религиозные одеяния и не выходить без мужчин. Есть жалобы на грубые сексистские выпады, угрозы принуждения к браку и сексуального насилия. На улицах начали уничтожать изображения людей.

Прохожие-мужчины объясняют происходящее страхом перед исламистами:

«Талибан совершал много жестокого в прошлом, теперь люди боятся талибов и даже закрашивают фотографии, чтобы скрыть черты лица, чтобы талибы их не казнили».

С приходом к власти «Талибана», как рассказывают жительницы Кабула, многих женщин лишили работы и учёбы — их не пускают в офисы и вузы. Учёные и спортсменки признаются, что ради безопасности скрывают свои достижения, уничтожают награды и дипломы.