Зеленский: "Мы молодая страна с тысячелетней историей"

Украина отмечает тридцатилетие независимости. Центральным мероприятием дня стал парад в Киеве — в присутствии бывших президентов, представителей высшего духовенства, главы иностранных государств и дипломатов.

Президент Владимир Зеленский в своём выступлении подчеркнул историческую связь современной Украины с Киевской Русью и объявил о введении нового национального праздника — Дня украинской государственности.

Мы молодая страна с тысячелетней историей. Мы потомки могущественной страны, которая была центром Европы. Но нам следует не просто чувствовать себя соответственно. Мы должны вести себя соответственно. Владимир Зеленский президент Украины

Накануне Дня независимости в Киеве прошёл форум «Крымская платформа». Делегации 45 стран и международных организаций в совместной декларации заявили, что не признают любое изменение статуса Крыма и Севастополя, аннексированных Россией.

В Москве в ответ в очередной раз заявили, что считают вопрос о принадлежности Крыма закрытым навсегда.