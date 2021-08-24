Путин: Москва усвоила опыт Афгана и не хочет вмешиваться в ситуацию в Афганистане

Кремль не рассматривает возможность военного вмешательства в ситуацию в Афганистане, несмотря на победу талибов. Об этом на съезде партии «Единая Россия» заявил президент Владимир Путин. Он вспомнил о неудачном опыте участия Советского Союза в Афганской войне:

«Мы внимательно следим за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ. Разумеется, мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела Афганистана, тем более втягивать наши вооружённые силы в конфликт всех против всех — там, по-моему, это и происходит. У СССР был свой опыт пребывания в этой стране. Мы извлекли необходимые уроки».

Глава МИД России Сергей Лавров тем временем обвинил Соединённые Штаты в стремлении использовать страны региона в качестве плацдарма для будущих операций в Афганистане:

«Американцы хотели, выходя из Афганистана, разместить часть своей инфрастуктуры, часть своих вооружений, часть своих военнослужащих на территории соседних стран, чтобы при необходимости можно было оттуда наносить удары по территории Афганистана, если Афганистан будет себя плохо вести.

Если вы думаете, что какая-то страна, будь то в Центральной Азии или где-то ещё, заинтересована стать такой мишенью ради того, чтобы американцы удовлетворили свои какие-то инициативы, я сильно сомневаюсь, что это кому-то нужно».

Лавров раскритиковал и попытки США, по его словам, направить в третьи страны эвакуированных афганцев, которые помогали силам НАТО. Ранее Владимир Путин заявлял, что это создаёт угрозу и для России, которая опасается нерегулируемого потока беженцев.