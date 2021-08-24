Застрявшие на границе: мигранты из Афганистана две недели блокированы между Польшей и Беларусью

В этом году Польша зарегистрировала более 4 тысяч незаконных переходов границы и стала новым направлением в ЕС для лиц, ищущих убежища. При этом более 2 тысяч человек попытались проникнуть в страну с территории Беларуси в этом месяце. В ответ Польша начала строить забор из колючей проволоки, направила солдат для охраны границы и временно разрешила вытеснять нелегалов обратно.

Большинство мигрантов прибывают из Ирака, Сирии и Афганистана, как эта группа, застрявшая на границе между Польшей и Беларусью.

"Я хочу попросить, чтобы нас взяли под защиту международные организации, включая ООН и ЕС", - говорит этот мигрант.

Эти мигранты, утверждающие, что они из Афганистана, требуют международной защиты в Польше. Но польские власти не прислушиваются к их требованиям. И здесь их держат уже более двух недель. Польские правозащитники и активисты пытаются помочь нелегалам с едой и документами.

Тахмина Раджабова, Ocalenie Foundation: "Пограничники сказали, что они должны вернуться домой. Сегодня мы выдали им заявки на адвокатов, которые смогут представлять их интересы. Они ввели все свои данные, чтобы мы могли как-то помочь им с юридической точки зрения".

Правозащитники говорят, что запрет лицам, ищущим убежища, просить международной защиты в Польше, является нарушением закона. Обеспокоенность вызывают и предстоящие изменения в законодательстве, которые могут криминализировать незаконное пересечение границы и затруднить подачу ходатайства о предоставлении убежища.

Марцин Сосняк, офис омбудсмена: "Такое изменение будет полностью противоречить Женевской конвенции о статусе беженцев. Это также противоречит постановлениям Европейского Союза, в которых говорится, что каждый иностранец должен иметь эффективный доступ к процедуре приема беженцев, и даже польской конституции, которая позволяет иностранцам подавать прошение о международной защите в Польше".

Между тем, Бартош Гродецки, заместитель государственного секретаря министерства внутренних дел и администрации, подтвердил, что работа над изменениями в законодательство уже ведется. Польские власти подчеркивают важность защиты границ в европейском контексте.

Бартош Гродецки, заместитель госсекретаря Министерства внутренних дел и администрации: "Мы планируем оптимизировать определенные процедуры, которые ускорят рассмотрение заявлений о предоставлении убежища, и это ничто иное, как ответ на то, что сейчас происходит на границе. Как государство-член ЕС, мы должны выполнять наши обязательства перед сообществом, то есть защищать государственную границу Польши и внешнюю границу сообщества. Так же поступают наши литовские соседи и латыши".

Магдалена Ходовник, Euronews: "Ситуация на польско-белорусской границе не демонстрирует никаких признаков улучшения. Вытеснения уже практикуются, в планах строительство более мощного забора. В результате вдоль границы будет сосредоточено больше мигрантов. Из-за ограниченного доступа людей к помощи, помимо юридического тупика, здесь складывается еще и тяжелая гуманитарная ситуация".