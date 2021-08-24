Отравление в университете Дармштадта

Немецкая полиция проводит проверку в связи с массовым отравлением в известном Техническом университете Дармштадта в центральной Германии. Симптомы интоксикации проявились у 7 человек, один находится в тяжёлом состоянии.

Основная версия - пищевое отравление. Все пострадавшие почувствовали недомогание после употребления еды и напитков из торгового автомата, установленного в одном из корпусов вуза. В нём был проведён обыск.

"Мы расследуем все семь случаев отравления как покушение на убийство, - говорит прокурор Роберт Хартманн, - на основании того, что в пищевых продуктах было обнаружено вещество, которое может быть вредным для здоровья и даже смертельным".

Полиция пока не выяснила, какое именно ядовитое вещество было использовано, но предполагает, что оно было добавлено преднамеренно.

Манфред Эфингер, ректор Дармштадтского технического университета, поясняет:

"Из-за коронавируса сейчас все корпусы университета в основном закрыты, за некоторыми исключениями. Так, в одном здании работают строители. Это означает, что здания иногда могут открываться, но, в принципе, только сотрудники и помощники студентов имеют в них доступ".

По данным следствия, вещество содержалось в молоке. Позднее его обнаружили и в баках с питьевой водой. Исследуются также другие продукты питания и напитки, которые были на территории университета. Всем постояльцам кампуса рекомендовано употреблять в пищу лишь принесённые с собой продукты.