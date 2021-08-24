COVID-19: третья доза вакцины и новые меры

Министерство здравоохранения Греции представило пакет новых мер по борьбе с распространением Covid-19. Они вступают в силу с 13 сентября и предусматривают жёсткие ограничения для лиц, не вакцинированных против вируса SARS-CoV-2. Так, непривитые работники частных и государственных учреждений должны будут проходить тестирование за свой счёт раз в неделю. А в секторах, связанных с массовыми контактами - таких, как образование, туризм, общепит, театры и кино - придётся сдавать два экспресс-теста в неделю.

Вассилис Кикилиас, министр здравоохранения Греции:

"В отличие от осени прошлого года, когда человечество столкнулось со второй волной Covid-19, не имея на вооружении других средств защиты, кроме всем уже известных карантина, изоляции, тестов, масок и антисептиков, этой осенью каждый из нас может защитить себя и защитить других. Вот уже восемь месяцев, как стали доступны вакцины. И теперь у нас есть выбор, чего раньше у нас не было".

Во Франции минздрав рекомендовал третью - бустерную - дозу вакцины от Covid-19 для людей в возрасте старше 65 лет или имеющих хронические заболевания. В прошлом месяце в стране были привиты около 5 млн наиболее уязвимых граждан, в том числе проживающих в домах для престарелых. Бустерные вакцины должны быть введены с конца октября.

Израиль, столкнувшийся с четвёртой волной заражений коронавирусом, санкционировал применение бустерной дозы вакцины Pfizer для лиц старше 30 лет. В связи с тем, что более 1,5 млн человек уже были привиты третьей дозой, министерство здравоохранения приняло решение расширить возрастной диапазон в рамках кампании, которая началась в июле для лиц старше 60 лет.

Предварительные испытания в Израиле показали, что эффективность третьей дозы достигает 86% у лиц старше 60 лет, при этом наблюдается значительная разница между числом людей, заразившихся в течение недели после её приема, по сравнению с теми, кто получил только две дозы.

Власти Шотландии предупредили, что некоторые карантинные меры могут быть восстановлены в регионе после рекордного роста новых случаев заболевания, число которых за последнюю неделю удвоилось. В настоящее время в Великобритании ежедневно регистрируется более 100 случаев смерти от Covid-19 (во вторник 170) и специалисты предупреждают, что число случаев инфицирования может ещё больше возрасти, когда миллионы учащихся вернутся в школы и вузы на следующей неделе.