В Чернобыле открыли хранилище ядерных отходов

Украина открыла вблизи Чернобыльской АЭС собственное хранилище ядерных отходов. Запуск объекта совпал с Днем независимости.

Благодаря его эксплуатации страна надеется уменьшить зависимость от России, куда раньше вывозились отработавшие элементы украинских атомных электростанций. Украина ежегодно тратила на это 170 млн евро.

"Когда ядерное топливо прибывает, оно упаковывается в другой контейнер и перевозится в хранилище. После этого нам нужно только следить за условиями хранения", — говорит заместитель генерального директора НАЭК "Энергоатом" Владимир Холоша.

Технологию разработала американская компания Holtec, у которой Украина также закупила контейнеры для хранения отходов. Всего же проект обошелся примерно в 1,5 млрд евро.

"У тягача есть режим перевозки ядерного топлива. Его скорость становится 320 м/ч, никаких резких движений не происходит. А когда он едет пустой, его скорость — 610 м/ч", — рассказал оператор тягача Иван Евенко.

Как отметили в "Энергоатоме", первые ядерные отходы прибудут в хранилище через несколько месяцев, когда объект получит разрешение от Государственной инспекции ядерного регулирования.