ВОЗ: бустерная вакцинация грозит большими проблемами

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения призывает ввести двухмесячный мораторий на бустерные вакцины против коронавируса. В ходе визита в Венгрию Тедрос Гебрейесус настаивал, что надо обеспечить первыми дозами как можно больше людей:

«Мы оставляем вирусу возможность распространяться в странах с низким охватом населения вакцинацией. И "Дельта-вариант" сможет эволюционировать дальше, становясь более вирулентным. Тем временем могут появиться и ещё более опасные варианты. Вот почему вместо перехода к бустерам лучше поделиться препаратами, которые можно использовать для этого, с другими странами, чтобы они могли увеличить долю привитых первой и второй дозами».

Важность международной санитарной благотворительности подчеркнул министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто министр иностранных дел Венгрии

«Венгрия пожертвовала более 1,5 миллиона вакцин другим странам, чтобы увеличить число привитых людей. Мы открыты для такого рода помощи и в будущем, если это не поставит под угрозу успехи венгерской программы вакцинации».

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, по всему миру произведены и поставлены почти пять миллиардов доз вакцин против коронавируса. Три четверти препаратов оказались в распоряжении всего десяти стран. В то же время, в Африке, например, прививочной кампанией охвачены всего около двух процентов населения.