Что такое шариат и как он будет применяться талибами в Афганистане

На первой пресс-конференции после возвращения к власти в Афганистане талибы заявили, что будут управлять страной в соответствии со строгим толкованием шариата, исламского закона. Представитель группы пояснил, что такие вопросы, как права женщин и свобода прессы, будут соблюдаться "в рамках исламского закона", но не уточнил, как именно.

Когда талибы были у власти в 1990-х годах, они ввели жесткие ограничения на свободу личности, особенно в том, что касается прав женщин, и такие наказания, как публичные казни убийц и прелюбодеев.

Шариат - не статичный закон

Интерпретация фундаменталистской группы является лишь одной из многих интерпретаций шариата, который буквально означает "проторенный путь". Это набор жизненных практик, обычаев, религиозных и моральных правил, выведенных из двух основных источников: Корана и Сунны, которые являются описанием поступков пророка Мухаммеда. "Шариат не является единым, монолитным и статичным текстом", - объясняет итальянский политолог и специалист в области религиозного права Никола Фиорита.

Шариат - это не сам закон, а лишь основа для юристов, которые разрабатывают законы и положения, формирующие фикх, исламскую юриспруденцию. Поэтому, говоря об исламском уголовном праве, правильнее говорить о фикхе, а не о шариате. Важно подчеркнуть, что лишь небольшая часть стихов Корана содержит точные описания юридического характера. Остальная часть исламского права основана на толкованиях ученых и юристов, которые могут варьироваться в зависимости от традиции и региона.

"Идея о том, что божественный закон не подлежит человеческой интерпретации, - это миф. Ислам допускает множество вариантов права, - говорит Фиорита. - Существуют четыре официальные суннитские школы, различные шиитские школы, которые могут даже основываться на разном письменном наследии: шииты, например, не признают Сунну. Эти различия становятся еще глубже по мере того, как современные государства перерабатывают священное право".

Нет двух одинаковых государственных законодательств, даже если они используют одни и те же версии исламского права.

Что произойдет в Афганистане с возвращением талибов?

До прихода талибов ислам в Афганистане был терпим к другим религиям и современному образу жизни. "До 1992 года индусы, сикхи и евреи играли важную роль в афганской экономике, - говорит юрист и преподаватель, специализирующийся на мусульманском праве Паоло Иафрате, - но гражданская война подорвала эту толерантность и нанесла непоправимый ущерб национальной и религиозной душе страны".

"До прихода талибов исламский экстремизм никогда не процветал в Афганистане, - подчеркивает Иафрате. - С их приходом ислам, который всегда был объединяющим фактором, впервые в истории страны стал раздробленным. Регуляторная деятельность в период правления талибов фактически зависела от вмешательства муллы Омара, власть которого заключалась в военной силе".

Некоторые положения режима талибов хорошо известны: запрет на игру, пение, прослушивание музыки, запуск воздушных змеев, закрытие кинотеатров и театров. На местном уровне талибы вмешивались в судебную практику несколькими способами, заставляя суды поддерживать режим. Женщины подвергались особенной дискриминации, им было запрещено работать, учиться и даже появляться на улице без сопровождения мужчины и с открытым лицом.

На сегодняшний день существует множество свидетельств женщин, обеспокоенных своим будущим в Афганистане, который снова находится под контролем Талибана. "Политика систематической дискриминации серьезно подорвала здоровье и благополучие женского населения страны, - говорит Иафрате. - Эта дискриминация также имела последствия в области образования и здравоохранения. В афганском обществе роль учителя почти всегда принадлежала женщинам. Именно поэтому положение детей в школе ухудшилось, когда они были вынуждены оставить свои рабочие места".

Правила, установленные талибами, также оказали глубокое влияние на психическое здоровье женщин. По оценкам ВОЗ, Unicef, и "Врачей без границ", большое количество женщин в Афганистане, особенно в Кабуле, страдают от депрессии, невротических расстройств и других серьезных форм психических заболеваний.

"В течение нескольких десятилетий ислам в Афганистане подвергался жесткому, женоненавистническому и патриархальному влиянию, отчасти из-за соседнего Пакистана, - говорит Фиорита, - все указывает на то, что талибы снова предложат эту версию исламского закона. Непримиримая борьба с богохульством, контроль над телом, сексуальностью и свободой женщин, максимальное ограничение религиозной свободы: все это станет краеугольными камнями афганского законодательства в ближайшем будущем, в том числе благодаря их символическому и медийному потенциалу - условию, которое даже самый мракобесный ислам никогда не недооценивал".