Россия планирует продать Турции новые С-400

Россия рассчитывает в ближайшее время подписать новый контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию. Соответствующие переговоры со страной-членом НАТО находятся на финальной стадии, — рассказал глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Ранее США грозили Турции санкциями в случае, если Анкара продолжить закупать системы вооружений и военную технику у Москвы. В 2019 поставки российских С-400 существенно осложнили американо-турецкие отношения. Вашингтон неоднократно осуждал такое сотрудничество с Россией, требовал отказаться от применения ЗРК и настаивал на закупках американских систем ПВО. Использование С-400 в Турции Белый доме расценивает как угрозу сполчённости и эффективности НАТО.

МИД Турции, в свою очередь, называл требования отказаться от С-400 недопустимыми.