Талибы потребовали от США вывести войска до 31 августа

Пресс-секретарь движения "Талибан" Сухаил Шахин заявил, что иностранные военные должны покинуть Афганистан до 31 августа. Продления этого срока не будет, добавил он.

Несмотря на то, что изначально Джо Байден утверждал, что вывод американских войск завершится до конца лета, теперь президент США настаивает на том, что контингент покинет страну, когда закончится эвакуация.

"Нет, нет. Это, как говорится, красная черта. Президент Байден объявил, что они выведут все вооруженные силы до 31 августа. Поэтому, если они продлят присутствие, это будет означать, что они продлевают оккупацию. Хотя в этом нет необходимости. Думаю, такое отношение создаст между нами недоверие. Если они намерены продолжить оккупацию, это вызовет реакцию", — заявил Сухаил Шахин.

Он также назвал бегство жителей из страны "экономической миграцией". По словам пресс-секретаря талибов, Афганистан — бедная страна, а афганцы якобы просто хотят благополучной жизни на Западе. "Дело не в страхе", — заявил Сухаил Шахин.