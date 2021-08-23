Тропический шторм "Генри" ударил по Новой Англии

Почти 100 тыс. домов на северо-востоке США остались без электричества из-за тропического шторма "Генри". Стихия принесла в Нью-Йорк, Коннектикут и Род-Айленд ливни и порывистый ветер. По улицам городов текут потоки воды, кое-где целиком ушли под воду припаркованные автомобили.

В Нью-Йорке, где с субботы действует режим чрезвычайной ситуации, дождь установил рекорд: в Центральном парке за один час выпало больше пяти см осадков. Это больше, чем когда-либо в истории.

При этом тропические штормы — редкое явление для Новой Англии. В последний раз ураган ударил по региону более 30 лет назад. Тогда, в 1991-м году, "Боб" привел к гибели по меньшей мере 17 человек.

Накануне метеорологи присвоили статус урагана и "Генри". Однако перед тем, как достичь побережья, он вновь ослабел до тропического шторма.

Другая стихия обрушилась на Теннесси: из-за наводнения там погибли как минимум 22 человека. В штате выпало более 38 см осадков, дождь размыл дороги и разрушил мосты. Тысячи местных жителей — до сих пор без света.