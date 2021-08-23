Фестиваль стрит-арта в Екатеринбурге "Стенограффия-2021"

Несколько десятков граффити, фресок, муралов и артобъектов появились на улицах Екатеринбурга в рамках фестиваля «Стенограффия-2021». Он проходит на Урале уже в 12-й раз. Организаторы собирают от местных жителей предложения по благоустройству тех или иных проверхностей, а художники предлагают свои решения.

Вот как о смысле фестиваля рассказывает его пресс-секретарь Катерина Кизюн:

«Цель фестиваля — подружить человека с городским пространством, сделать этот опыт переживания повседневной городской жизни более приятным, чтобы человеку было эстетически приятно смотреть, чтобы всё выглядело для него комфортно».

По словам соорганизатора фестиваля «Стенограффия» Таисии Спириной, создавать стрит-арт может буквально каждый — и это одна из важных особенностей этого направления в искусстве:

«Любой человек может пойти рисовать на улице. Понятно, что большие объекты сложные и дорогие, но что-то маленькое может нарисовать любой. В стритарте очень много техник, то есть, условно, (если ты) не умеешь рисовать, можешь написать буквы, можно сделать стендстил, трафарет. Кто угодно может делать что угодно».

Организаторов фестиваля отмечают, что в этом году к участию в нём удалось привлечь особенно много иностранных уличных художников. В их числе называют известного аргентинского мастера Элиана Чали и итальянца Роберто Чиредза. Ещё одной особенностью стал показ собственных работ волонтёров, которые каждый год помогают участникам фестиваля наносить граффити.