Лондон просит больше времени для эвакуации людей

Пентагон сосредоточен на том, чтобы завершить эвакуацию из Афганистана к 31 августа, несмотря на призывы продлить этот крайний срок. Об этом заявил пресс-секретарь Министерство обороны США Джон Кирби.

Ранее министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес сообщил, что Лондон считает необходимым продление сроков, чтобы успеть вывезти как можно большее число людей.

"Силы США в аэропорту Кабула насчитывают шесть тысяч человек. Когда они оттуда уйдут, то заберут с сбой структуру, которой пользовались и мы. И мы тоже должны будем уйти. Не думаю, что есть вероятность оставаться там после США. Если они продлят срок хотя бы на один или два дня, то это даст нам один или два дня на эвакуацию людей, потому что сейчас речь идет уже о часах, не неделях, и мы должны сделать все возможное, чтобы использовать для этого каждую минуту".

Во вторник на встрече лидеров стран G7 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросит президента США Джо Байдена о продлении сроков. C такой же просьбой. намерены обратиться Франция и Германия

"Великобритания председательствует в "большой семерке" и предложила провести встречу, но как и всегда — власть в руках США. По некоторым сведениям, между старыми союзниками возникла напряженность, но на публике Лондон заявляет что не критиковал вывод войск США. Байден не исключает возможность продления сроков, но от также выразил надежду, что принятие такого решения не потребуется", — передает из Лондона корреспондент Euronews Тайг Энрайт.

Талибы предупредили о последствиях, если военные США не покинут Афганистан после 31 августа.

Между тем в Лондоне афганские переводчики, сотрудничавшие с британскими силами, провели манифестацию с призывом как можно скорее эвакуировать близких, оставшихся в Афганистане.