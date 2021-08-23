Венгрия усиливает охрану границ

Число нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь границу с Венгрией, в последнее время резко выросло. Как сообщает МВД страны, полиции и военным пришлось принять меры и задержать около 860 нарушителей только за минувшие выходные.

Стражи правопорядка арестовали 20 мигрантов при попытке прорваться через укрепленные заграждения на венгерско-сербской границе. Один из них распылил слезоточивый газ. В то же время у реки Тисы патруль обнаружил 65 сирийцев, у которых не было при себе никаких документов, а у деревни Гары — группу из 14 афганцев.

На прошлой неделе пограничники задержали более 2 тысяч нелегальных мигрантов, что стало рекордным числом для летнего периода.

Также были арестованы десятки подозреваемых в причастности к контрабанде людьми на границе с Румынией, Хорватией, Украиной и внутри страны. Наблюдатели объясняют рост числа беженцев сложной ситуацией в Афганистане.