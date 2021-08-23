Греция: музеи стали бесплатными в последнее полнолуние лета

Афины, ночь, Парфенон в лунном свете: десятки туристов пришли посмотреть на памятник древнегреческой архитектуры в воскресенье.

В последнее полнолуние этого лета вход в Акрополь, как и еще в 120 греческих музеев, на одну ночь стал бесплатным. Этим решили воспользоваться и местные жители, и путешественники из-за границы.

"Мы надеемся, что свет луны рассеет тень пандемии", — заявили в Министерстве культуры Греции.