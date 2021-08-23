Германия: "красная карточка" от железнодорожников

Вторая за две недели забастовка машинистов поездов вновь парализовала железнодорожное сообщения в Германии. Профсоюзы требуют повысить зарплату более чем на 3 процента и добиваются единовременной выплаты в размере 600 евро в связи с пандемией.

Руководство Deutsche Bahn согласилось лишь на частичные уступки — проиндексировать зарплаты в два этапа в течение двух лет. Глава Немецкого союза машинистов локомотивов Клаус Везельски выступил за эскалацию противостояния:

«Мы должны довести борьбу до такого накала, чтобы работодатель понял, что его собственные сотрудники показывают ему красную карточку».

Deutsche Bahn призывает пассажиров отказаться от поездок на дальние расстояния, если для этого нет действительно веских причин. Тем, кто всё же решился отправиться в путь, в эти дни грозит длительное ожидание на вокзалах.

— Прошлой ночью выяснилось, что наш поезд из Берлина во Франкфурт был отменен. Потом мы должны были уехать в 21:28, а затем надо было подождать здесь ещё пять часов. Что ж, было не здорово.

— Такое происходит уже не в первый раз. Вот уже семь лет мне приходится часто ездить в разные места. И когда случаются забастовки, я оказываюсь Бог знает где и не представляю, что делать.

Представители Deutsche Bahn обвиняют профсоюзы в политизации проблемы и в нежелании искать приемлемое решение за столом переговоров. Активисты говорят, что пока не услышали внятных предложений для возобновления диалога.

Забастовка должна закончиться в ночь на среду и, как говорят железнодорожники, она может стать далеко не последней стачкой в этом сезоне.