Непризнание Крыма: саммит в Киеве в Кремле назвали антироссийским

"Любое изменение статуса Крыма и Севастополя не признается и не будет признаваться" — участники саммита "Крымская платформа" приняли совместную декларацию, в которой выразили поддержку территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

На саммит приехали делегации из 45 стран и международных организаций.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, начинается обратный отсчет до освобождения полуострова. "Мы осознаем факт того, что в одиночку наша независимая Украина никогда не сможет вернуть Крым. Нам нужна эффективная поддержка на международном уровне, поддержка на новом уровне по деоккупации крымского полуострова. Сегодня мы должны предпринять дальнейшие эффективные шаги по освобождению Крыма. Наши совместные усилия смогут устранить вооруженную агрессию".

Председатель европейского совета Шарль Мишель, свою очередь, отметил: "Независимость означает суверенность, территориальную целостность в международно признанных границах. И я здесь, чтобы вновь подтвердить непоколебимую позицию ЕС — мы не признаём и не признаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Мы будем и дальше проводить нашу политику непризнания и будем самым решительным образом противостоять любым нарушениям международного права".

В Кремле считают "Крымскую платформу" антироссийской инициативой. "Мы не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, Крыма", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Москве подчеркивают, что вопрос Крыма закрыт и не может быть предметом международных переговоров.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия зафиксирует позицию стран-участниц саммита и сделает соответствующие выводы.