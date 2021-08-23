Австрия говорит беженцам "нет"

Брюссель посылает афганским мигрантам абсолютно ложный сигнал. Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, подвергнув резкой критике недавний призыв Урсулы фон дер Ляйен. Он заявил, что его страна не обязана принимать афганских беженцев, в ответ на предложение главы Еврокомиссии "организовать законные и безопасные маршруты по всему миру для тех, кто нуждается в европейской защите".

Карл Нехаммер, министр внутренних дел Австрии: _"С моей точки зрения, сейчас совершенно абсурдно говорить о законных путях побега в Европу, как это сделала председатель Еврокомиссии. Это посылает совершенно ложный сигнал. Правила комиссии по делам беженцев в Женеве не предусматривают, чтобы люди имели возможность выбирать страну убежища.

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Они фактически должны получать защиту в ближайшей стране, где эта защита возможна. И для этого странам в этом регионе нужна поддержка. УВКБ ООН нуждается в поддержке. И непонятно, почему афганскому беженцу нужно преодолевать 5 тысяч километров пути, чтобы затем подать заявление о предоставлении убежища здесь, в Австрии".

Ранее канцлер Себастьян Курц объявил, что Австрия больше не может принимать афганских беженцев, так как их там и без того очень много и есть проблемы с интеграцией. Идею Курца размещать беженцев в странах Центральной Азии до получения ими американских и европейских виз, в свою очередь, раскритиковал Владимир Путин, указав, что потоки мигрантов могут выйти из-под контроля и стать потенциальной угрозой для России.