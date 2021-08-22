Узбекистан: первый на пути беженцев

Узбекистан стал одной из первых стран на пути беженцев из Афганистана. Ещё с 80-х гг. здесь сложилась крупная афганская диаспора — переселенцы работают на стройках, в частном секторе. Некоторые устраиваются к афганским предпринимателям, которые работают в Узбекистане. Представители бизнеса говорят, что боятся окончательного закрытия границ:

«Половина моей семьи находится в Афганистане, другая половина здесь (в Узбекистане). Половина бизнеса здесь, а другая половина — в Афганистане. Мы вынуждены всё время ездить туда-сюда, и я немного беспокоюсь по этому поводу. Я надеюсь, что узбекские власти и талибы достигнут взаимопонимания и откроют границы».

Официальный Ташкент сообщает о сотнях беженцев, которые пересекают афганскую границу. Их направляют в центры временного размещения. Люди рассказывают, что теперь не могут вернуться:

«Я боюсь талибов. Если мы вернемся, нас могут обвинить в преднамеренном побеге, в том, что мы уехали. Нас могут пытать, избивать. Мы в опасности».

Политолог Равшан Ерназаров обращает внимание на угрозу значительного роста потока вынужденных переселенцев. По его словам, это особенно тяжёлая проблема для региона, ведь речь идёт о людях, у которых зачастую нет ничего.

Узбекская погранслужба обещала не пропускать через границу людей без виз, видов на жительство или авиабилетов в третьи страны. В пятницу МИД сообщил о «добровольной» репатриации 150 афганских беженцев, получивших, как утверждают в ведомстве, гарантии безопасности от «Талибана».