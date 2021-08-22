Капибары в Буэнос-Айресе

Местные жители обеспокоены этим необычным явлением. Они сообщают о дорожно-транспортных происшествиях с участием гигантских грызунов, а также о нападениях на домашних животных.
Район Нордельта был построен в 2000 году на заболоченной местности устья реки Лухан. За последние три года популяция капибар здесь значительно выросла.
Капибара – самая крупная особь среди грызунов. Вес этого животного может достигать 65 килограммов, а длина тела – до 1,3 метра.
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