Капибары в Буэнос-Айресе

Местные жители обеспокоены этим необычным явлением. Они сообщают о дорожно-транспортных происшествиях с участием гигантских грызунов, а также о нападениях на домашних животных.

Район Нордельта был построен в 2000 году на заболоченной местности устья реки Лухан. За последние три года популяция капибар здесь значительно выросла.

Капибара – самая крупная особь среди грызунов. Вес этого животного может достигать 65 килограммов, а длина тела – до 1,3 метра.