Афганистан: эмоции на пределе

Ситуация осложняется тем, что талибы установили контрольно-пропускные пункты вокруг аэропорта, внутрь могут пройти только иностранцы.

"Со мной всё в порядке. Я так счастлив, что мы смогли сюда попасть. Я разное видел, через многое прошел и был очень сильно напуган", - говорит датчанин, который надеется покинуть Афганистан как можно скорее. Мужчина не может сдержать эмоций.

США и западные страны пытаются вывезти своих граждан и местных жителей.

Однако, с каждым днем сделать это все сложнее, количество желающих покинуть захваченный талибами Афганистан растет.

"Это было как в аду. Нас могли избить, расстрелять. К счастью, все это уже позади", - отвечает другой иностранец.

С начала эвакуации, США вывезли из Афганистана около 30 тысяч желающих покинуть страну, 25 тысяч вывезли только за последнюю неделю.

Тем не менее, за последнюю неделю как минимум 20 человек погибли в аэропорту Кабула при попытке покинуть афганскую территорию.