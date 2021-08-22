Афганистан: сын "Панджшерского льва" возглавил сопротивление талибам

Панджшерское ущелье — последний регион Афганистана, который до сих пор не сдался талибам. Как сообщает агентство "Рейтер", в труднодоступной долине на севере страны собрались более 6 000 человек. Это остатки армейских частей и местное ополчение.

Войсками руководят Ахмад Масуд — сын одного из влиятельных лидеров антисоветского сопротивления Ахмада Шаха Масуда, — и вице-президент страны Амрулла Салех.

Между тем боевики движения "Талибан", несмотря на обещания амнистии, активизировали охоту на афганцев, которые сотрудничали с западными странами. Местные жители рассказывают об обысках и допросах.

В аэропорту Кабула скопились около 10 тыс. человек, пытающихся бежать из страны. У многих из них нет для этого документов. Не горят желанием принимать беженцев у себя и европейские лидеры. Так Германия предложила выделить финансовую помощь соседним с Афганистаном странам, чтобы мигрантов принимали они, а Австрия выступила за открытие в регионе депортационных центров, куда можно будет высылать афганских беженцев, которым откажут в предоставлении убежища.

В знак солидарности с афганцами, пострадавшими от прихода "Талибана" к власти, несколько тысяч человек вышли на акции протеста в Лондоне. Демонстранты прошли по центру британской столицы до резиденции Бориса Джонсона. Ранее премьер-министра королевства раскритиковали в обществе и в парламенте за вывод британских войск из Афганистана.