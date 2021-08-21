Ever Given снова в Суэцком канале

Контейнеровоз Ever Given, полностью блокировавший в течение шести дней движение в Суэцком канале в марте, в пятницу благополучно прошел через него. Средняя скорость четырехсотметрового судна при этом составила около 18 километров в час. В пути его сопровождали опытные проводники и два буксира, чтобы обеспечить безопасный проход. По данным администрации Суэцкого канала, это уже 22-й проход судна через водную артерию. Всего за пятницу через канал прошли 62 судна в обоих направлениях.