Гаитянам не хватает еды

Гаити не может оправиться от разрушительного землетрясения. Голодные, бездомные и отчаявшиеся люди буквально набрасываются на прибывающие грузовики с гуманитарной помощью, в которых находятся предметы первой необходимости и продукты питания. Они вырывают мешки с помощью друг у друга. Начинаются стычки, доходит до драк. В городе Ле-Ке люди пытались разграбить грузовик, припаркованный прямо у полицейского участка.

"Люди в Ле-Ке живут впроголодь. Все дома рухнули, в городе сейчас все в ужасном состоянии. Мы страдаем, мы не можем найти еду. А когда приезжает грузовик с едой, полиция загоняет его внутрь и не хочет раздавать продукты", - жалуется этот местный житель.

Разочарование по поводу темпов распределения помощи и возмущение среди пострадавшего от землетрясения гаитянского населения растет уже в течение нескольких дней. В местах распределения помощи собирается все больше людей. Иногда помощь распределяют среди своих близких, а до остальных она так и не доходит.

Ариэль Анри, премьер-министр Гаити: "Мы извлекли уроки из управления гуманитарным кризисом 2010 года. Вот почему мое правительство решило координировать реагирование на сегодняшние чрезвычайные ситуации через один орган - агентство гражданской защиты".

На прошлой неделе после разрушительного землетрясения Ле-Ке посетила заместитель генерального секретаря ООН Амина Мохаммед. В рамках этого "визита солидарности" она встретилась с пострадавшими, с сотрудниками гражданской обороны Гаити и гуманитарными работниками.