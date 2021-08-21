Напряжённость у аэропорта Кабула нарастает

Беспорядки и хаос усиливаются вокруг аэропорта Кабула, откуда продолжается эвакуация граждан ЕС, США и афганцев. Тем временем туда пытаются пробраться тысячи афганских беженцев. Происходит давка и слышны выстрелы. Решение о том, кого пропустить, а кого нет, принимают британские и американские военные. У многих беженцев нет соответствующих документов и шансов попасть на борт самолета.

Даз МакМахон, старший сержант британской армии: "Когда люди видят, что процесс идет, они успокаиваются. Но когда им становится жарко, происходит обезвоживание, они начинают раздражаться. Мы, как правило, обнаруживаем, что у многих людей, устраивающих беспорядки, нет необходимых документов, поэтому они осознанно идут на риск, надеясь, что это сработает".

Накануне президент США Джо Байден признался, что не может гарантировать окончательный результат по вывозу граждан США из Афганистана.

Тем временем жители Афганистана ищут другие пути и пытаются бежать в Пакистан через перевал Чаман.

В субботу в Кабул прибыл лидер политического крыла движения "Талибан" Абдул Гани Барадар для обсуждения вопроса о создании нового "инклюзивного" правительства в Афганистане.