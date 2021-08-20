Великобритания ввела санкции против семерых сотрудников ФСБ, которых считает причастными к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. В годовщину экстренной госпитализации политика в Омске имена силовиков появились в обновленном санкционном списке.

Британский МИД также опубликовал твит, в котором обвинил Россию в отказе от прозрачного расследования случившегося, а также заявил, что Россия так и не пояснила, каким образом химическое оружие могло быть использовано на российской территории.

По данным Форин-офиса, непосредственное участие в отравлении Навального принимали оперативники ФСБ Алексей Александров, Иван Осипов и Владимир Паняев. Все они были в Томске в момент отравления, считают в Лондоне. Командиром группы оперативников в Вестминстере назвали заместителя директора Института криминалистики ФСБ Станислава Макшакова. Начальник Центра специальных технологий ФСБ генерал-майор Владимир Богданов якобы оказывал оперативникам поддержку. В связи с выполняющими задание оперативниками подозреваются также начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексей Седов и директор Института криминалистики ФСБ генерал Кирилл Васильев.

Теперь им запрещен въезд в Великобританию, а банковские счета в королевстве заблокированы.

В ФСБ неоднократно отрицали все обвинения, называя их "спланированной провокацией".

Сам Алексей Навальный, который сейчас отбывает наказание в колонии во Владимирской области, написал колонку, опубликованную в пятницу в британской газете The Guardian, французской Le Monde и немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В статье оппозиционер потребовал от западных стран ввводить санкции не против силовиков, а против олигархов из окружения Владимира Путина.

"Запад должен выйти из семантического плена, где лейбл "бизнесмен" является индульгенцией, сильно затрудняющей попадание в санкционный список. Путинские олигархи, как главы госкомпаний, так и формально частные, но благополучие которых связано с группой Путина, — не бизнесмены, а руководители организованных преступных групп", — пишет Алексей Навальный.

Политик также заявил, что коррупция в Афганистане стала причиной захвата талибами власти и предложил пять шагов по борьбе с ней в мире. Среди них — создание списка "стран, поощряющих коррупцию" и международной комиссии для противодействия взяточничеству.