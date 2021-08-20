Виза "цифрового кочевника": лучшие места для работы в Испании
Устали от душного офиса и мечтаете работать на удаленке в теплых краях? Испания может стать вашим следующим пунктом назначения.
В связи с увеличением числа людей, работающих удаленно, страна планирует ввести визу "цифрового кочевника", которая позволит желающим провести время в Испании работать не более 12 месяцев. Стартапам также могут быть предоставлены налоговые льготы, чтобы стимулировать молодых предпринимателей к переезду.
Отсутствие рабочих мест в сельской местности Испании привело к тому, что во многих небольших городах и деревнях население сокращается, но эти места, в частности, готовы принять удаленных работников.
Около 30 городов и деревень по всей Испании решили присоединиться к Национальной сети гостеприимных деревень для удаленных работников (Red Nacional de Pueblos Acogedores para el Teletrabajo), чтобы привлечь к себе "цифровых кочевников". В каждом из них проживает менее 5 000 человек.
Программа предлагает удаленным работникам воспользоваться услугами хозяина-проводника, который встретит их в городе или деревне и познакомит с местными обычаями.
На сайте сети можно найти интерактивную карту мест, которые приглашают "цифровых кочевников", но мы сделали свою подборку.
Хенальгуасиль, Малага
В этой небольшой деревушке в самом сердце долины Хеналь проживает менее 500 человек. Расположенная на склонах Сьерра-Бермеха, недалеко от моря, она уже несколько десятилетий пользуется популярностью у любителей искусства.
Чистый воздух и низкий уровень шумового загрязнения делают этот поселок привлекательным для тех, кто хочет избежать напряженной городской жизни.
В Хенальгуасиле есть оптоволоконный интернет и сеть 4G. Стоимость жизни в деревне также невысока - около 130 евро с человека в неделю за проживание, питание и использование рабочего места.
Техеда, Гран-Канария
Единственный город в программе, расположенный на Канарских островах, Техеда - это выбор для тех, кто хочет лета круглый год. Среднегодовая температура здесь составляет около 19ºC, на деревню выпадает всего 700 мм осадков в год.
В деревне проживает 1 921 человек, что делает ее более оживленной, чем некоторые другие направления для "цифровых кочевников", представленные в этом списке. Здесь есть небольшой рынок местных ремесленников, а также больший выбор ресторанов и заведений.
Стоимость проживания в деревне составляет примерно 240 евро на человека в неделю за питание и жилье.
Сан-Висенте-де-Ла-Сонсьерра, Риоха
Эта деревня, расположенная на вершине холма и окруженная виноградниками, где производятся знаменитые вина региона Риоха, полна исторического очарования. Ее извилистые улочки заканчиваются замком и церковью, откуда открывается отличный вид на окрестности.
В Сан-Висенте-де-ла-Сонсьерра проживает чуть более 1000 человек, но это не значит, что она отрезана от внешнего мира. Местные удобства включают медицинский центр, почтовое отделение, библиотеку и несколько магазинов.
В среднем недельное пребывание здесь, включая расходы на питание и проживание, обойдется вам в 205 евро на человека.
Рабаналес де Алисте, Самора
В этой деревне, расположенной недалеко от границы с Португалией, проживает менее 500 человек. Из-за старения населения языковые традиции здесь угасают, а вместе с ними и древние истории о жизни в этой местности. Это место для любителей языков, которые готовы подучить местный диалект, чтобы помочь сохранить эти обычаи, передающиеся из поколения в поколение.
Пешеходные тропы и маршруты для горных велосипедов делают этот регион хорошим выбором и для спортивных "цифровых кочевников". Регион полон природных красот, которые можно исследовать, и немного менее холмистый, чем некоторые другие варианты в этом списке.
Проживание здесь обойдется вам примерно в 270 евро в неделю за питание и проживание с бесплатным удаленным рабочим местом в старом здании школы.