Виза "цифрового кочевника": лучшие места для работы в Испании

Устали от душного офиса и мечтаете работать на удаленке в теплых краях? Испания может стать вашим следующим пунктом назначения.

В связи с увеличением числа людей, работающих удаленно, страна планирует ввести визу "цифрового кочевника", которая позволит желающим провести время в Испании работать не более 12 месяцев. Стартапам также могут быть предоставлены налоговые льготы, чтобы стимулировать молодых предпринимателей к переезду.

Отсутствие рабочих мест в сельской местности Испании привело к тому, что во многих небольших городах и деревнях население сокращается, но эти места, в частности, готовы принять удаленных работников.

Около 30 городов и деревень по всей Испании решили присоединиться к Национальной сети гостеприимных деревень для удаленных работников (Red Nacional de Pueblos Acogedores para el Teletrabajo), чтобы привлечь к себе "цифровых кочевников". В каждом из них проживает менее 5 000 человек.

Программа предлагает удаленным работникам воспользоваться услугами хозяина-проводника, который встретит их в городе или деревне и познакомит с местными обычаями.

На сайте сети можно найти интерактивную карту мест, которые приглашают "цифровых кочевников", но мы сделали свою подборку.

Хенальгуасиль, Малага

Хенальгуасиль - мекка людей искусства Pilar Flores via Unsplash

В этой небольшой деревушке в самом сердце долины Хеналь проживает менее 500 человек. Расположенная на склонах Сьерра-Бермеха, недалеко от моря, она уже несколько десятилетий пользуется популярностью у любителей искусства.

Чистый воздух и низкий уровень шумового загрязнения делают этот поселок привлекательным для тех, кто хочет избежать напряженной городской жизни.

В Хенальгуасиле есть оптоволоконный интернет и сеть 4G. Стоимость жизни в деревне также невысока - около 130 евро с человека в неделю за проживание, питание и использование рабочего места.

Техеда, Гран-Канария

Красивые виды в Техеде, Гран-Канария, - часть притягательности для "цифровых кочевников". Fran Fernández via Unsplash

Единственный город в программе, расположенный на Канарских островах, Техеда - это выбор для тех, кто хочет лета круглый год. Среднегодовая температура здесь составляет около 19ºC, на деревню выпадает всего 700 мм осадков в год.

В деревне проживает 1 921 человек, что делает ее более оживленной, чем некоторые другие направления для "цифровых кочевников", представленные в этом списке. Здесь есть небольшой рынок местных ремесленников, а также больший выбор ресторанов и заведений.

Стоимость проживания в деревне составляет примерно 240 евро на человека в неделю за питание и жилье.

Сан-Висенте-де-Ла-Сонсьерра, Риоха

Вершина этого города - хорошая точка обзора окрестностей Риохи. Botond Horváth via Canva

Эта деревня, расположенная на вершине холма и окруженная виноградниками, где производятся знаменитые вина региона Риоха, полна исторического очарования. Ее извилистые улочки заканчиваются замком и церковью, откуда открывается отличный вид на окрестности.

В Сан-Висенте-де-ла-Сонсьерра проживает чуть более 1000 человек, но это не значит, что она отрезана от внешнего мира. Местные удобства включают медицинский центр, почтовое отделение, библиотеку и несколько магазинов.

В среднем недельное пребывание здесь, включая расходы на питание и проживание, обойдется вам в 205 евро на человека.

Рабаналес де Алисте, Самора

В этой сонной деревне проживает менее 500 человек. curtoicurto via Canva

В этой деревне, расположенной недалеко от границы с Португалией, проживает менее 500 человек. Из-за старения населения языковые традиции здесь угасают, а вместе с ними и древние истории о жизни в этой местности. Это место для любителей языков, которые готовы подучить местный диалект, чтобы помочь сохранить эти обычаи, передающиеся из поколения в поколение.

Пешеходные тропы и маршруты для горных велосипедов делают этот регион хорошим выбором и для спортивных "цифровых кочевников". Регион полон природных красот, которые можно исследовать, и немного менее холмистый, чем некоторые другие варианты в этом списке.

Проживание здесь обойдется вам примерно в 270 евро в неделю за питание и проживание с бесплатным удаленным рабочим местом в старом здании школы.