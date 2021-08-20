Прощальный визит Ангелы Меркель в Россию: Афганистан, газ и Навальный
Ангела Меркель в последний раз приехала в Москву в качестве канцлера Германии и провела переговоры с российский президентом Владимиром Путиным. По итогам оба политика провели пресс-конференцию.
Среди основных тем визита: ситуация в Афганистане и Донбассе, Северный поток-2 и приговор Алексею Навального. Меркель назвала ситуацию вокруг него "угнетающей" и вновь призвала к освобождению оппозиционного политика.
В ответ на вопрос немецкого журналиста о призыве оппозиционера вводить санкции против предпринимателей из окружения Путина, российский президент отметил, что Навальный осужден "не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров", а "бороться с коррупцией" должны компетентные люди.
Визит Меркель совпал с годовщиной отравления Алексея Навального. Политику стало плохо во время перелёта из Томска в Москву, впоследствии его направили на лечение в Берлин. В январе по возвращении в Россию Навальный был задержан, а затем приговорён к тюремному заключению в рамках дела "Ив Роше".