Прощальный визит Ангелы Меркель в Россию: Афганистан, газ и Навальный

Ангела Меркель в последний раз приехала в Москву в качестве канцлера Германии и провела переговоры с российский президентом Владимиром Путиным. По итогам оба политика провели пресс-конференцию.

Среди основных тем визита: ситуация в Афганистане и Донбассе, Северный поток-2 и приговор Алексею Навального. Меркель назвала ситуацию вокруг него "угнетающей" и вновь призвала к освобождению оппозиционного политика.

Мы, конечно, говорили и о тяжёлой ситуации вокруг Алексея Навального. Мы исходим из того, что решение суда о его заключении в исправительной колонии было принято на основании приговора, который Европейский суд по правам человека назвал произвольным и несоразмерным. Для нас это неприемлемо и я вновь призвала российского президента освободить Алексея Навального, а также дала ясно понять, что мы будем внимательно следить за этим делом Ангела Меркель канцлер Германии

В ответ на вопрос немецкого журналиста о призыве оппозиционера вводить санкции против предпринимателей из окружения Путина, российский президент отметил, что Навальный осужден "не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров", а "бороться с коррупцией" должны компетентные люди.

Борьба с коррупцией — очень важная вещь, но она не должна использоваться как инструмент политической борьбы... Мы сделаем всё для того, чтобы ситуация в России была стабильной, прогнозируемой. Свой лимит на революции Россия исчерпала ещё в XX-м веке. Мы революций больше не хотим, мы хотим эволюционного развития нашего общества и государства. Надеюсь, что так оно и будет Владимир Путин

Визит Меркель совпал с годовщиной отравления Алексея Навального. Политику стало плохо во время перелёта из Томска в Москву, впоследствии его направили на лечение в Берлин. В январе по возвращении в Россию Навальный был задержан, а затем приговорён к тюремному заключению в рамках дела "Ив Роше".