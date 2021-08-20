Отравление или провокация? Год назад Навальному стало плохо в самолёте

Ровно год назад российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. После срочной посадки в Омске Навальный был госпитализирован, а через два дня доставлен в Берлин в клинику "Шаритэ". Правительство Германии, а затем и Организация по запрещению химического оружия, заявили, что оппозиционера отравили веществом нервно-паралитического действия из группы "Новичок".

Алексей Навальный утверждает, что к его отравлению лично причастен президент Владимир Путин. Журналисты-расследователи по результатам совместной работы пришли к выводу, что за покушением на Навального стоит группа из восьми оперативников ФСБ.

МИД РФ в канун годовщины отравления опубликовал заявление, в котором обвиняет власти ФРГ и их союзников в провокации, направленной на дискредитацию России. В Москве утверждают, что Берлин пока не предоставил никаких доказательств отравления и не отвечает на обращения генпрокуратуры.

Навальный был задержан на паспортном контроле 17 января при попытке вернуться в Россию из Германии после реабилитации. По всей России тогда прокатились акции протеста сторонников оппозиционера.

Сегодня он отбывает наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режим. Суд признал его виновным в нарушении требований условного наказания по делу о мошенничестве со средствами компании "Ив Роше". Навальный настаивает, что соблюдал все требования закона и условия приговора по этому делу. Находясь в колонии, он объявил голодовку, пожаловавшись на недостаток медицинской помощи, после чего к нему были допущены независимые врачи.

Основанные Алексеем Навальным организации (Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и сеть его штабов) по решению суда в России признаны экстремистскими.

Российские власти категорически отрицают причастность государственных структур к покушению на Навального и ставят под сомнение сам факт отравления.