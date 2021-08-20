Прошел всего лишь месяц с начала реализации амбициозного проекта Литвы по строительству 550-километрового забора вдоль границы с Беларусью, но в стране уже задаются вопросом, нужно ли вообще его строить.

Литовские депутаты одобрили строительство заграждения в начале августа после резкого увеличения числа мигрантов, прибывающих на границу Литвы. По данным министерства внутренних дел, в этом году около 4 100 человек незаконно пересекли границу из Беларуси в Литву. За весь прошлый год таких было всего 74 человека.

Вильнюс обвинил президента Беларуси Александра Лукашенко в организации притока беженцев в попытке отомстить за роль Литвы в принятии санкций ЕС против Минска после посадки самолета Ryanair.

Проблемы со стройматериалом

Поскольку ЕС отказался выделять средства на строительство забора, процесс идет медленно. На данный момент установлено всего пять километров колючей проволоки. При таких темпах Литве потребуется 136 месяцев, или около 11 лет, чтобы закончить строительство.

Семья, проживающая на границе Литвы и Беларуси разделена забором. SERGEI GRITS/AP

Литовские пограничники недавно заметили, как мигранты просто перерезали заграждение из колючей проволоки. На что министр внутренних дел страны Агне Билотайте заявила, что заграждение будет усовершенствовано с помощью "различных инженерных решений", не уточняя, о каких решениях идет речь.

Другой проблемой при строительстве стены стали стройматериалы. С началом возведения заграждения в Литве закончилась колючая проволока, но на помощь Вильнюсу пришли соседи. Эстония протянула литовцам руку помощи, предоставив 100 километров этого материала, чтобы продолжить работы на наиболее уязвимых участках границы с Беларусью. На прошлой неделе Украина поставила 38 тонн колючей проволоки, назвав это "гуманитарной помощью".

Литва объявила международный тендер на закупку проволоки и всех других необходимых деталей для монтажных работ, сообщил на этой неделе департамент управления активами и экономики при министерстве внутренних дел. Власти планируют потратить до 16,15 млн евро на 3 000 километров бритвенной проволоки, которая будет уложена в несколько слоев, и до 12,5 млн евро на монтажные работы. До 23,23 млн евро выделено на закупку других необходимых деталей, таких как столбы, вязальная проволока и крепежные устройства.

Власти Литвы сдержанно комментируют проблемы в строительстве. "Хорошая новость заключается в том, что строительство забора продолжается, - сказала Euronews советник министра внутренних дел Литвы Божена Заборовска-Зданович. - Кроме того, граница укрепляется на наиболее чувствительных участках. Наша цель остается прежней - как можно скорее установить физический барьер. На данном этапе очень важно обеспечить бесперебойную поставку материалов".

При этом долгосрочность проекта не пугает власти. Заборовска-Зданович отметила, что он "будет продолжен даже при смене правительства Литвы", поскольку о строительстве заграждения было подписано политическое соглашение.

Данное утверждение вызывает множество вопросов у оппозиции. "Сначала правящие консерваторы яростно ругают Венгрию за то, что она начала строить собственную стену, а теперь, смотрите, какая подмена - они советуют нам, как строить собственную стену", - сказал член парламента от оппозиционной партии "Союз крестьян и зеленых" Дайнюс Кепенис.

Споры о строительстве продолжаются

Заграждение разделило литовское общество. Споры вызывает и воссоединение семей, проживающих на границе, и защита окружающей среды. "Давайте не будем обманывать себя, что забор, наносящий смертельные раны лесным животным, станет гарантом безопасности Литвы. Забор явно строится из-за Лукашенко. А что будет с ним, когда тиран уйдет?" - задается вопросом член литовского парламента Ремигиюс Жемайтис.

Патруль на литовско-белорусской границе. Mindaugas Kulbis/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

Для многих литовцев идея строительства забора также сомнительна. "Если мы не возведем забор типа Великой Китайской стены, высотой 10 метров, весь в бетоне и с трехметровым укреплением грунта, это будет бесполезно, - сказал Euronews владелец строительной компании на западе Литвы на условиях анонимности. - Вся эта история (с забором) - чистая политика. Но да - барьер лучше, чем вообще ничего. Однако затраты, похоже, будут огромными".

Депутат-консерватор и глава влиятельного парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас убежден, что забор необходим для защиты Литвы от мигрантов и сейчас, и в будущем.

"Двухслойный забор с различными инженерными решениями - это то, что нам нужно для защиты нашей границы от непредсказуемого режима, подобного режиму тиранического правителя за границей. Мы намерены финансировать весь проект забора из государственной казны, но мы попросим Брюссель помочь нам и в этом", - сказал он.

По словам Кащюнаса, строительство забора обойдется примерно в 150 миллионов евро. "Проблемы, которые я вижу сейчас, - это темпы (строительства) и прозрачность, особенно когда мы находимся в условиях сжатых сроков".

Политические амбиции Вильнюса

Голос Литвы все чаще слышится на международной арене. На сегодняшний день Литва является единственной страной-членом ЕС, которая покинула китайский формат сотрудничества "17+1". Китай недавно отозвал своего посла в Литве в знак протеста против заявления последней об открытии тайваньского представительства в Вильнюсе в конце этого года.

После президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года Светлана Тихановская, которую оппозиция считает победителем, была вынуждена отправиться в Вильнюс, где находится под защитой литовского правительства.

"Как бы я ни был за демократию в Беларуси, Литва сейчас платит тяжелую цену за напористый экспорт этой демократии. Ястребиная внешняя политика, которую проводит консервативно-либеральное правительство, обойдется Литве почти в 1 миллиард евро, - отметил Кепенис. - Сюда входит проект забора стоимостью около 150 млн. евро, строительство временного жилья для мигрантов и возможные потери от предстоящего прекращения поставок китайских грузов и белорусских удобрений".