Лесные пожары уничтожают биоразнообразие в заповедниках Европы

На юге Франции до сих пор бушует крупнейший для страны пожар года. Огонь уничтожил уже 7 000 гектаров уникального леса. 1200 спасателей спешат сделать как можно больше, до того как в район стихийного бедствия вернется сильный ветер благоприятные погодные условия накануне позволили ускорить тушение огня и площадь возгорания не увеличилась.

По меньше мере два человека стали жертвами стихийного бедствия, затронувшего известный свои биоразнообразием природный парк вблизи Сен-Тропе. Заповедник в Маврских горах был создан, в частности, для итого чтобы сохранить находящуюся под угрозой исчезновения балканскую черепаху.

В Португалии сильный лесной пожар разгорелся вблизи курортного региона Алгарви. 9 000 гектаров растительности уничтожены в еще одном южном районе неподалеку от города Тавира. В результате чего обителям природного парка пришлось спасаться в расположенной рядом лагуне.