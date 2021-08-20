"Сладкая жизнь": в Римини открылся музей Федерико Феллини

В Римини открылся музей, посвященный легендарному итальянскому режиссеру Федерико Феллини. Курорт, расположенный на побережье Адриатики, — родина пятикратного обладателя "Оскара" и "Золотой пальмовой ветви". Почти всю свою жизнь Феллини провел в Риме, но регулярно возвращался в родной город. Именно это место вдохновило режиссера на съемки "Амаркорда" и "Маменькиных сынков".

Главная часть экспозиции расположена на территории замка Сисмондо. Внутри — 16 залов. Каждый посвящен особой теме. Так одна из комнат рассказывает о жизни Джульетты Мазины: актрисы, жены и музы Феллини. Другая — посвящена знаменитой "Книге снов" — дневнику режиссера, где он зарисовывал свои фантазии и куда записывал мечты. Еще несколько залов превозносят двух любимых актеров легендарного мастера: Марчелло Мастроянни и Аниту Экберг — ту самую пару из "Сладкой жизни", купающуюся в фонтане Треви.

А в недавно восстановленном кинотеатре "Фулгор", — где маленькому Феллини разрешали бесплатно смотреть картины, так как он рисовал для них афиши, — можно увидеть культовые фильмы итальянца целиком.

Последнее из трех музейных пространств — площадь Пьяцца дей Соньи. Власти города превратили асфальтированную парковку для машин в зеленый парк, посреди которого установлен бассейн с испаряющейся водой и арена, отсылающая к цирку из фильма "Дорога".

Музей Федерико Феллини должен был открыться еще в прошлом году, но из-за пандемии принял первых гостей только сейчас.