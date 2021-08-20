Сбежавшая от Лукашенко Тимановская жаждет нормальной жизни

Хотя жизнь белорусской олимпийской легкоатлетки Кристины Тимановской на родине была бы сложнее, польское убежище далеко от идеала. 24-летняя спортсменка, сбежавшая с Олимпийских игр в Токио после того, как белорусские власти попытались силой посадить ее на рейс домой, рассказала Euronews, что теперь с ней круглосуточно находятся телохранители.

Тимановская, живущая с мужем в Варшаве после выдачи гуманитарных виз, говорит, что польский МИД контролирует каждый ее шаг.

"Например, мы не можем пока встречаться с нашими друзьями, потому что охранники их не знают, - сказала Тимановская. - Мы можем ездить на интервью, которые заранее согласованны с охраной. До этого мне можно было ездить на тренировки до соревнований, но теперь мне уже тренировки не нужны, так как мы решили взять паузу".

"Они сказали, что если вдруг мы захотим поехать побегать в парке либо поплавать в бассейне, то нам могут предоставить такую возможность. Пойти в магазин или просто выйти в парк погулять нам нельзя. Любые наши какие-то выходы на улицу должны согласовываться с ними. Естественно, мы никуда не ходим одни", - рассказала Тимановская, добавив, что благодарна за охрану.

По ее словам, это цена, которую приходится платить за чувство безопасности после смерти в Киеве критика белорусского режима Виталия Шишова. Тем не менее, она скучает по своей прежней жизни, особенно по свободе.

"Конечно, хочется жить как обычные люди, хочется выйти в город погулять, - сказала она. - Тем более, что сейчас лето, хорошая погода, но я прекрасно понимаю что на данный момент нужно как можно меньше появляться где-нибудь в городе на людях".

Побег из Токио

Кристина Тимановская. AP Photo

Тимановская попала в заголовки мировых СМИ после того, как заявила, что белорусские чиновники в Японии пытались силой посадить ее на рейс обратно в Беларусь. Инцидент начался из-за ссоры с тренером после того, как ей сказали бежать эстафету 4х400 м., дистанцию, к которой она не была готова.

"В тот день, когда я узнала, что меня заявили в эстафете 4х400 м., я попыталась узнать у старшего тренера, у главного тренера, правда это или нет и почему, - сказала Тимановская. - Они мои сообщения читали. И ничего мне не отвечали. Я почувствовала, что они проявляют ко мне неуважение, и высказалась в Instagram".

С этого момента у спортсменки, по ее словам, начались проблемы. "Мне сначала позвонили и сказали удалить это видео иначе меня могут выгнать из сборной. И сказали что сто процентов уже мне дадут штраф", - сказала Тимановская, добавив, что затем к ней пришел главный тренер.

"Он сказал, что поступил указ из Минска, что меня нужно убрать с Олимпийских игр. Также он сказал, что я должна сказать, что у меня травма, и улететь домой, не давая интервью. Они намекали, что там я попаду в тюрьму", - поделилась с Euronews спортсменка

По словам Тимановской, чиновники дали ей 40 минут, чтобы собрать вещи. Затем её отвезли в аэропорт на машине, чтобы отправить обратно в Беларусь. Легкоатлетка смогла связаться с японской полицией, воспользовавшись приложением-переводчиком Google, чтобы рассказать о своем положении. Сопровождавший ее белорусский чиновник спросил, что происходит, но ей удалось выкрутиться, сказав, что она что-то забыла в Олимпийской деревне и ей нужно вернуться.

В конце концов, полиция забрала ее от представителей белорусской команды, и она отправилась в Польшу, которая предоставила ей убежище. Сейчас Тимановская живет в доме, предоставленном польским МИД.

Угрозы и благодарность

Каждый день Тимановская получает сообщения с словами ободрения и поддержки от белорусов со всего мира. "Если есть моменты, когда уже хочется сдаться, когда кажется, что я дальше не могу, то стоит только прочитать пару сообщений с поддержкой. - сказала она. - Появляются снова силы бороться за правду. И я тоже стараюсь выслушать людей, которые мне пишут и поддержать их, потому что многие тоже оказывались в подобных ситуациях".

Не все сообщения, которые получает Тимановская, носят позитивный характер. По ее словам, 15 сообщений из ста содержат оскорбления и одно - угрозы. "Я стараюсь не обращать на них внимание", - говорит она.

Тысячи белорусов покинули страну после прошлогодних президентских выборов, которые привели к массовым акциям протеста. На выборах победил Александр Лукашенко, набрав 80% голосов, однако протестующие и оппозиция считают, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Каковы планы Тимановской на будущее?

Кристина Тимановская. AP Photo

Тимановская сказала, что хочет возобновить свою спортивную карьеру и вернуться на беговую дорожку.

"Для себя я мечтаю, естественно, продолжить спортивную карьеру, - сказала она. - и чтобы все те планы, которые у нас были намечены на ближайшие годы, чтобы они смогли осуществиться. Для людей и для страны, конечно, я мечтаю о свободе, мечтаю, чтобы люди перестали бояться жить в Беларуси, чтобы люди перестали убегать из Беларуси, чтобы в стране появилась свобода слова".

Спортсменка мечтает однажды вернуться домой. "Не имеет никакого значения, за какую сборную я буду выступать, потому что моя родина и место где я родилась - это Беларусь. Я думаю, что однажды я вернусь, но я не знаю, когда. Это может случиться через год. Через два года. Через пять лет. Никто не знает, что произойдет", - сказала она.

Хотя ее судьба втянула ее в белорусскую политику, она не намерена менять свою карьеру.

"Я всегда буду отдавать предпочтение спорту, я не собираюсь заниматься политикой, - сказала она. - Я хочу остаться в спорте. Я ничего не понимаю в политике и не хочу ничего говорить, это может навредить моим родителям. Я стараюсь поддержать других спортсменов, которые переживают такую же ситуацию, и надеюсь, что это станет для них стимулом высказаться. Может быть, если они выскажутся, страна сможет быстрее освободиться".

Это касается не только звезд спорта. Цимановская также призывает всех набраться смелости и выступить против властей в Беларуси.

"Я понимаю, насколько сложно им (людям) говорить правду, находясь там в стране, потому что они боятся. Но мне бы хотелось, чтобы они перестали бояться и начали говорить, потому что если они сплотятся все в одну большую команду, если все будут друг друга поддерживать, то, естественно, все будет на их стороне", - сказала Тимановская.