Торрехон-де-Ардос: ворота в ЕС для афганцев

Испанский военный аэропорт Торрахон-де-Ардос недалеко от Мадрида стал узловым центром для приёма афганских беженцев, которые работали на органы ЕС или на представителей стран Евросоюза. Здесь уже оборудован временный лагерь, где эвакуированные проводят несколько дней для проверки состояния здоровья, прежде чем отправиться в центры приема в другие европейские страны. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес сказал:

"Европу часто критикуют за то, что она медлительна и технократична. Но завтра мы увидим другую Европу, Европу ценностей, в которые мы верим, Европу, защищающую эти ценности и людей, которые эти ценности разделяют".

Центр, который станет входной дверью в ЕС для афганских беженцев, будет вмещать 1000 человек единовременно . Он включает в себя и зону тестирования на COVID-19. В субботу Торрехон-де-Ардос посетят выосокопоставленные европейские чиновники - в том числе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель.