Эвакуация и хаос вокруг аэропорта Кабула

Хаос царит вокруг аэропорта Кабула - отчаявшиеся афганцы умоляют американских военных пропустить их внутрь. Но солдаты разгоняют толпу слезоточивым газом. За последние дни сюда стекались сотни людей, которые всеми силами пытались сбежать из страны, где власть снова захватил "Талибан". Вашингтон попросил талибов разрешить доступ в аэропорт.

Нед Прайс, официальный представитель Госдепартамента США: "Мы очень четко заявляем вместе с нашими международными партнерами - а это более 100 стран, G7 также упомянула об этом сегодня, - что безопасный проход должен быть гарантирован для всех, кто хочет попасть в аэропорт".

Реальные действия талибов не до конца ясны. Они надеются на международное признание и, судя по всему, не препятствуют операциям по эвакуации западных стран.

Забихулла Муджахид, представитель "Талибана": "Наше требование состоит в том, чтобы Америка, Европа и другие страны установили с нами политические отношения. Мы боролись и смогли выстоять, и последние 100 лет это доказали. Мы не принимаем тех, кто говорит языком силы, и мы не сдадимся перед оружием. Мы также преуспеваем против усовершенствованных технологий".

Несмотря на захват власти талибами, многие непокорные афганцы с национальными флагами вышли на улицы городов страны. Талибы снова жестко на это ответили, открыв огонь по участникам акций протеста. Погибли по меньшей мере три человека, более десятка получили ранения.