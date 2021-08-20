ЕС готовится к наплыву афганских беженцев

Талибы собираются воссоздать в захваченном Афганистане Исламский Эмират, но остается вопрос: как именно боевики будут это делать?

Впрочем, многие афганцы не собираются дожидаться ответа. Уехать из страны пытаются тысячи людей. Некоторым удалось попасть на эвакуационные рейсы в Европу, но теперь, когда талибы перекрыли все дороги в аэропорт, жители Афганистана пробираются в соседние Иран и Пакистан по земле.

"Все хотят уехать. Открыть гуманитарные коридоры — непросто, для этого придется вести переговоры с "Талибаном", а значит дать им политическое признание. Многие страны не хотят этого, что и объясняет противоречащие друг другу высказывания на этот счет", — считает профессор международных отношений университета Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna Франческо Страццари.

Канцлер Германии Ангела Меркель уже предложила выделить финансовую помощь соседним с Афганистаном странам, чтобы беженцев принимали они, а не Европа.

На первом эвакуационном рейсе в Германию вылетели только семь человек. Зато пиво и вино из запасов немецких военных из Афганистана эвакуировали еще в июне.

"Европейские страны боятся повторения миграционного кризиса 2015-го, который усилил позиции крайне-правой партии "Альтернатива для Германии". Цена оказалась слишком высокой. Либерально-демократические лидеры сдали позиции. Но сейчас разногласий слишком много. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляет, что страна не должна расплачиваться за ошибки США, а итальянские крайне-правые политики давно спорят о мигрантах", — продолжает Франческо Страццари.

По данным Итальянского института политических исследований, с 2008-го года европейские страны обработали около 600 000 прошений о предоставлении убежища афганцам. Почти половине было отказано в ВНЖ. 70 000 человек были высланы на родину.

"Некоторые страны согласились не депортировать людей в Афганистан, но это меньшее, что они могут сделать. Нужно взять на себя твердые обязательства по помощи с эвакуацией и переселением. Переселение — это не кратковременная проблема. Люди бегут, чтобы спастись сейчас, но им нужно жить где-то на протяжении очень долгого времени", — говорит замдиректора Human Rights Watch в Вашингтоне.

Особенно уязвимо положение афганцев, в последние 20 лет сотрудничавших с западными посольствами и военными. Самое большое число местных жителей привлекали к работе американцы. С миссией Вашингтона были связаны более 300 000 афганцев, но уехать в США смогут немногие из них. Так, вчера в Госдепартаменте объявили, что помочь с размещением афганских беженцев вызвались Албания, Мексика, Уганда и Чили.