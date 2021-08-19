Москва настаивает на общенациональном диалоге в Афганистане

Талибы не смогли установить контроль над всей территорией Афганистана, от этого позиция России становится еще более последовательной. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, подчеркнув, что Москва выступает за необходимость срочного перехода к общенациональному диалогу в стране с участием всех сил, который позволит сформировать представительное, репрезентативное правительство.

Глава МИД России Сергей Лавров: "Поступают сообщения о ситуации в Панджшерском ущелье, где сконцентрировались силы сопротивления вице-президента Афганистана господина Салеха и Ахмада Масуда".

Тем временем поток беженцев из Афганистана, устремившихся в соседние страны, увеличивается. Люди спасаются как могут. Небольшая группа афганцев спустя неделю добралась пешком до Турции через Иран. В то время как большинство европейских стран опасаются миграционного кризиса, Албания и Косово, заявили, что временно примут у себя несколько тысяч афганцев, которые сотрудничали с американцами до падения режима в Кабуле.