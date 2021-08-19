Две природные беды России: пожары в Якутии и паводки на Дальнем Востоке

В Якутии пожарным удалось спасти от огня стадо бизонов, которые обитают в природном парке "Синяя". Остановить пламя смогли всего в 700 метрах от питомника.

По информации Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, сейчас животные в безопасности и нашли укрытие в пойме реки Синяя.

Тем временем по данным МЧС России, в Якутии удалось переломить ситуацию с лесными пожарами. Основные из них Рослесхоз обещает ликвидировать в течение одной-двух недель. За последние сутки удалось потушить более 2 десятков возгораний.

По словам первого замглавы МЧС РФ Александра Чуприяна, причиной масштабных лесных пожаров в регионе стал человеческий фактор.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС.

В то же время в соседней Амурской области и Еврейской автономной области подсчитывают ущерб от паводков.

В общей сложности, там в результате наводнений пострадали более 27 тысяч человек. По данным властей, около тысячи жилых помещений признаны непригодными для проживания, остальные две тысячи требуют ремонта. Паводки затронули около 200 населенных пунктов и муниципальных образований, более 3 000 частных домов, 8 900 земельных участков.

Несмотря на действие режима ЧС в Амурской области гидрологи оценивают ситуацию на реках как стабильную и прогнозируют спад уровня воды.