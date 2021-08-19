В Турции обнаружены уникальные античные барельефы
Во время раскопок на северо-западе Турции был обнаружен уникальный барельеф, изображающий войну между греками и персами в V веке до нашей эры.
Сначала археологи раскопали участок фригийской стены VIII века до нашей эры длиной 40 метров. Еще более удивительным открытием для них стали каменные барельефы, которые украшали стены античного города Даскилеона.
Артефакты были обнаружены во время раскопок в районе города Бандырма, на западе провинции Балыкесир.
По словам руководителя раскопок профессора Каана Ирена, находка проливает свет на сложную и долгую историю Даскилеона. Он был домом для многих цивилизаций, правивших в Анатолии в разное время. Считается, что первыми поселенцами Даскилеона были фригийцы, начавшие строительство около 700 года до нашей эры.