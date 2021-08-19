Латвия: "Нет принудительной вакцинации!"

Проесты против принудительной вакцинации и карантинных ограничений прошли в Риге. По данным латвийской полиции, в среду вечером на митинг перед Рижским замком (официальной резиденцией президента страны), собрались около 4 тысяч человек. Акция была организована под руководством оппозиционного политика Алдиса Гобземса - независимого депутата Сейма, лидера и основателя созданной в этом году партии «Правопорядок».

Слово демонстрантам:

_"Само правительство сначала заявило, что вакцинация не будет обязательной, и а таперь они не держат своё слово. Я не осуждаю вакцинированных, я не осуждаю непривитых - каждый просто имеет право выбора. Так говорило и правительство". _

"Настал момент, когда у людей уже лопнуло терпение. Я против вакцинации своего ребенка в ближайшее время. Я категорически не согласен".

После ожесточенных дебатов на прошлой неделе Сейм Латвии принял в первом чтении поправки к закону о борьбе с распространением COVID-19, которая даёт работотдателям право увольнять сотрудников, не имеющих цифрового ковид-сертификата. До конца года его можно заменить результатом ПЦР-теста, который люди должны будут делать за свой счёт.

Но противники прививок подали очередную петицию о добровольной вакцинации. Сейм обязан её рассмотреть, так как она набрала в четыре раза больше подписей, чем нужно по закону.