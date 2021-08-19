Власти Гаити под огнем критики

В Гаити в последние дни все громче звучат призывы к более скоординированному реагированию на смертоносное землетрясение, поскольку из-под завалов извлекают все больше тел погибших. Число жертв растет с каждым днем - по последним данным, оно увеличилось до 2 189, ранены более 12 тысяч человек. Около 100 тысяч зданий в регионе разрушены полностью или частично.

Помощь пострадавшим людям, оставшимся без крова, постепенно поступает, но ее недостаточно, и многие чувствуют себя обиженными и брошенными властями. Представители международных гуманитарных организаций говорят, что существует острая потребность в медицинском оборудовании для больниц в наиболее пострадавших районах.

Тем не менее власти Гаити заявили по крайней мере одной иностранной организации, которая работает в стране почти три десятилетия, что не нуждаются в помощи сотен ее медицинских добровольцев.

Поступают сообщения, о разъяренных группах людей, собирающихся возле разрушенных зданий и требующих материалов для строительства убежища. У них нет никаких перспектив найти хоть какое-то более постоянное укрытие для ночлега. Кроме того, существует проблема со снабжением продуктами питания. В результате землетрясения были уничтожены многие продовольственные склады.