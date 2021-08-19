Эвакуация из Кабула в Германию: рассказывает очевидица

После захвата Кабула министерство обороны Германии вывезло оттуда более 900 человек. На борту одного из эвакуационных самолетов была Клаудиа Пеппмюллер, работающая в немецкой неправительственной организации в Афганистане. В среду она вернулась на родину и рассказала о своих переживаниях и эмоциях. Страх перед талибами, хаос в аэропорту - эти сцены она не скоро забудет.

Клаудиа Пеппмюллер, сотрудница организации Friedensdorf International: "Когда мы приехали в аэропорт в Кабуле, все выглядело так же, как и на кадрах по телевизору. Отчаявшиеся люди, отчаявшиеся матери и отцы, держащие в руках свои документы. Некоторые говорили, что у них нет никаких документов, но просили их взять с собой.

Мы помогали, но теперь не можем получить документы. Дети цеплялись за ноги, совершенно обезумев от ситуации. Паника, давка, и в конце концов американцы решили стрелять в воздух, чтобы немного рассеять толпу. Было очень тяжело".

Клаудиа работает в организации Friedensdorf International, которая доставляет раненых и больных детей из зон конфликтов на лечение в Германию. Она попала в самолет Бундесвера благодаря связям и помощи посольства Германии. Но, по ее словам, она неловко себя чувствует перед теми, кому пришлось остаться.

Клаудиа Пеппмюллер: "Кабул в одночасье превратился в город-призрак. Люди напуганы, я думаю, им нужна помощь, так как гуманитарная катастрофа может быть неминуемой".

Клаудия планирует вернуться в Кабул 31 августа и надеется как можно скорее возобновить эвакуацию детей, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Тем временем правительство Германии подтвердило, что Бундесвер будет вывозить людей из Афганистана до тех пор, пока это возможно.