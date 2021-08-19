ЕС: новый подход к Афганистану

Быстрый приход талибов к власти в Афганистане многих в мире застал врасплох, и Евросоюз не стал исключением. На заседании Комитета по иностранным делам Европарламента в четверг утром глава внешнеполитического ведомста ЕС Жозеп Боррель назвал события последних дней "катастрофой" и "кошмаром".

В ходе встречи рассматривались вопросы логистики репатриации европейских граждан и афганцев, которые работали в представительствах ЕС в стране, с учётом обостоятельств того, что морские пехотинцы США, контролирующие аэропорт Кабула, уйдут раньше, чем ожидалось.

Но депутаты Европарламента задавались и более общими вопросами - в частности, выработкой общей стратегии ЕС в нынешних нестабильных ситуациях, когда другие глобальные игроки борются за влияние.

Дэвид Макаллистер, депутат Европарламента от ЕНП, председатель комитета:

"ЕС нужен иной подход к Афганистану и всему региону, который должен учитывать новые обстоятельства и тот факт, что другие глобальные игроки, особенно Россия и Китай, попытаются заполнить политический вакуум в этой стране. Нам необходимо демонстрировать единство, тесно сотрудничая с нашими партнерами и союзниками в деле сохранения мира и безопасности в регионе".

Первый самолет с представителями ЕС в Афганистане вместе с их семьями, а также афганскими сотрудниками приземлился сегодня утром недалеко от Мадрида. Жозеп Боррель поблагодарил правительство Испании за прием беженцев, часть которых будет затем переправлена в другие страны, и призвал государства-члены ЕС избегать повторения прошлых споров по поводу перераспределения мигрантов. При этом он признал, что Европа не сможет принять всех афганских беженцев.

"Будем надеяться, что эта операция по перераспределению сработает, и мы не будем еще раз демонстрировать наши разногласия, спорить о том, кто должен позаботиться об этих людях. Но мы не можем вывезти всех афганцев из их страны, и неибежно столкнёмся с ситуаций, в которой нам придётся обсуждать не то, что нужно сделать, а то, что мы сами сможет сделать, вот в чём вопрос", - сказал Боррель.

Хотя многие в ЕС призывают безоговорочно принимать афганских беженцев, некоторые политики, вспоминая хаос на "балканском маршруте" несколько лет назад и уже столкнувшись с недовольством Латвии и Литвы в связи с массовым притоком мигрантов именно из Афганистана, опасаются нового всплеска антимиграционных настроений среди избирателей, что будет лить воду на мельницу крайне правых и популистских сил.