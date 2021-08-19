Никосия: прошения об убежище на Кипре Ашраф Гани не подавал

Ашраф Гани ищет новый дом. Сразу после захвата талибами Кабула бежавшего из Афганистана президента приняли "по гуманитарным соображениям" Объединенные Арабские Эмираты. Но, по некоторым данным, оставаться здесь он не намерен. Турецкая газета Yeni Şafak сообщает, что он подал прошение о предоставлении ему политического убежища на Кипре. В то же время Никосия данную информацию опровергает.

Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис заявляет: "Это неправда. Какие-либо ссылки на данную статью абсолютно не соответствуют действительности. Важно выяснить, почему появляются подобные публикации. Еще раз повторяю: никаких обращений с такого рода просьбами Кипр не получал".

Решение сложить свои полномочия и покинуть Афганистан Гани ранее объяснил попыткой остановить кровопролитие в стране. В российском посольстве в Кабуле при этом отмечали, что убегал президент с машинами, полными денег. Сам он обещает вернуться в ближайшем времени и, по его же словам, уже ведет необходимые для этого консультации.