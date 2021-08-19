Талибы издали декларацию "независимости от американской оккупации"

Радикальное движение "Талибан" в четверг издало декларацию по случаю Дня независимости Афганистана, сообщил официальный представитель движения Забихулла Муджахид в "Твиттере". По его словам, документ представляет собой "Декларацию Исламского Эмирата Афганистан по случаю 102-й годовщины независимости страны от британского владычества".

"Афганцы очень гордятся тем, что их страна сегодня находится на пороге независимости от американской оккупации. Это божественное благословение, за которое все афганцы должны быть благодарны. Мы должны работать в единстве и искренности в интересах исламской системы в нашей стране, а также во имя восстановления и процветания государства", - говорится в документе.

"Сто два года назад моджахеды Афганистана [борцы за свободу] обрели независимость от британского колониального господства в результате восьмидесятилетнего сопротивления. <...> Крах Британской империи от рук афганских моджахедов считался величайшим событием века, и многие другие обреченные нации мира были спасены от оков колониализма", - отмечается в декларации талибов.

Вместе с тем радикалы приписали себе победу не только над Британской империей, но и над СССР, "стерев его имя" с карты мира. Говоря о выводе американских войск из страны, талибы пишут, что "США с треском потерпели неудачу сопротивлению моджахедов и были вынуждены покинуть Афганистан". Подводя итог своей оценке вклада в историю, радикалы утверждают, что "победили одну за другой три крупнейшие империалистические державы за три столетия".

День независимости Афганистана - национальный праздник, который отмечается 19 августа по случаю подписания англо-афганского договора в 1919 году. В соответствии с этим договором Великобритания окончательно признала независимость афганского государства.

Также в четверг лидер радикального исламистского движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада отдал приказ освободить политических заключенных из тюрем Афганистана. "Губернаторы провинций освободят всех политических заключенных из тюрем и передадут их семьям", - написал в "Твиттере" представитель талибов Кари Юсуф Ахмади.

В стране назревает оппозиция против талибов

Один из лидеров отрядов сопротивления талибам в Панджшере призвал Запад помочь оружием и боеприпасами. Газета The Washington Post в среду опубликовала открытое письмо Ахмада Масуда, сына одного из главных лидеров афганского сопротивления сперва против советской армии, а затем против "Талибан" Ахмада Шаха Масуда.

"Соединенные Штаты и их союзники покинули поле боя, но Америка еще может стать "великим арсеналом демократии", - пишет Масуд. - С этой целью я заклинаю друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, вступиться за нас перед Конгрессом и администрацией [президента США Джо] Байдена, вступиться за нас в Лондоне, где я учился, и в Париже, где в честь моего отца весной этого года была названа аллея в саду на Елисейских Полях".

Ахмад Масуд добавил, что к нему и вице-президенту Афганистана Амрулле Салеху присоединяются разочарованные в прежнем командовании солдаты армии Афганистана, в том числе из подразделений спецназа. "Что бы ни случилось, мои воины-моджахеды и я будем защищать Панджшер - последний оплот свободы Афганистана, - продолжил он. - Наша мораль нерушима. Из опыта мы знаем, чего нам ждать. Но нам нужно больше оружия, боеприпасов и снаряжения".

"Если командиры "Талибана" начнут наступление, они встретят мощное сопротивление с нашей стороны. Флаг Фронта национального сопротивления будет развеваться над каждой нашей позицией, как флаг Объединенного национального фронта 20 лет назад. Но мы знаем, что наших сил и припасов не хватит. Они быстро закончатся, если наши друзья на Западе без промедления не найдут способ снабжать нас", - продолжил Масуд.

Ранее Пакистан освободил из тюрьмы одного из лидеров отколовшейся от "Талибана" фракции муллу Мухаммада Расула. Он находился в заключении с марта 2016 года.

После смерти основателя и главаря "Талибана" муллы Мухаммада Умара в 2015 году в движении началась борьба за власть между муллой Ахтаром Мансурром, который объявил себя преемником Умара, и другими лидерами талибов, к которым примкнул Мухаммад Расул. Позже Расул вышел из расколовшегося на враждующие фракции "Талибана" и основал так называемый Высший совет Исламского эмирата Афганистана.

Ситуация в Афганистане

В апреле американский президент Джо Байден объявил о завершении операции в Афганистане, ставшей самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого радикальное движение "Талибан" установило контроль над страной. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул, президент Ашраф Гани заявил о сложении полномочий и покинул Афганистан. США и другие западные страны начали эвакуацию своих граждан и сотрудников посольств.

Во вторник занимавший при Ашрафе Гани пост вице-президента Исламской Республики Афганистан Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны. Политик призвал афганцев "присоединиться к сопротивлению" "Талибану", подчеркнув, что "ни при каких обстоятельствах не покорится" боевикам. По данным вещающего из Бейрута проиранского телеканала Al-Alam, верные Салеху вооруженные силы ранее заняли район Чарикар в провинции Парван, выбив оттуда талибов, а предводитель Национального исламского движения маршал Абдул-Рашид Дустум направил в Панджшерское ущелье 10 тыс. солдат.