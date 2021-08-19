Сотни афганцев бегут от талибов в Европу

С тех пор как боевики движения "Талибан" захватили контроль над Кабулом, многие афганцы в страхе за свою жизнь пытаются бежать из страны. Последними воротами во внешний мир для них остается столичный аэропорт, охраняемый американскими военными.

Из-за давки и стрельбы в последние дни там погибли по меньшей мере 12 человек. 15 августа на взлетно-посадочную полосу прорвались сотни людей. Они карабкались по обшивке самолетов, а некоторые даже привязывали себя веревками к шасси и падали с большой высоты.

Во вторник патрули талибов перекрыли дорогу в аэропорт и теперь пропускают туда только иностранцев.

Между тем афганцы, которым всё-таки удалось улететь из страны, прибывают в Европу, а лидеры западных стран ищут выход из кризиса, при этом заявляя, что прекратят финансовую помощь Афганистану.

"Дело не только в том, кто получит власть и что произойдет после этого. Думаю, что главным приоритетом должна быть помощь незащищенным слоям населения. Наше министерство говорит, что таких — 20 миллионов, но никто не защищен в стране, где уровень безработицы составляет 60%, а единственный источник занятости — правительство Афганистана, которое сейчас не функционирует", — заявил в интервью Euronews посол Афганистана в Шри-Ланке Ашраф Хайдари.

Афганский дипломат, теоретически потерявший работу, обещает продолжить бороться за права жителей страны, которых они добились за последние десятилетия.

"Мы всё еще представляем Исламскую республику и ценности, которые в ней поддерживались: демократию, права человека, права женщин и социально-экономические свободы и возможности, возникшие после институционализации этих ценностей. Мы работали над ними последние 20 лет и добились значительных успехов", — продолжает дипломат.

Сами талибы, которые до 2001-го года управляли страной по жестким законам шариата, утверждают, что изменились, и теперь, например, позволят женщинам учиться и работать. Боевики также заявили об амнистии для афганцев, сотрудничавших с иностранцами. Впрочем, некоторые из этих афганцев рассказывают, что к ним уже приходили с обыском неизвестные вооруженные люди.