Триколор как символ сопротивления: талибы ответили насилием на протест

Афганский триколор как символ сопротивления. В День независимости страны противники радикального движения "Талибан" вышли на улицы родных городов с национальными флагами в руках. Это протест против отныне развевающихся над государственными зданиями белых баннеров "Исламского эмирата".

Для разгона акции в Кабуле радикалы стреляли в воздух. В Асадабаде погибли люди. Что стало причиной их смерти не уточняется, но известно, что в этом городе талибы открыли огонь по демонстрантам. По некоторым данным, после жестокого разгона очередной манифестации в провинции Хост введен комендантский час.

Талибы настаивают на том, что стали более "умеренными", обещают не преследовать сотрудничавших с США переводчиков, позволить женщинам работать. Но последние события доверия к боевикам среди местных жителей не прибавляют.

Тысячи людей по-прежнему съезжаются к аэропорту Кабула в надежде бежать из страны. Боевики и здесь открыли предупредительный огонь, чтобы сдержать толпу.

В ООН заявляют о надвигающемся гуманитарном кризисе "невероятных масштабов". Из-за засухи в Афганистане погибло 40% урожая зерновых. При этом не имеющая выхода к морю и зависящая от импорта страна уже столкнулось с трудностями с доставкой продовольствия. Цены растут. Курс афгани рухнул. МВФ предупредил о блокировке помощи для Кабула.

Тем временем в римском аэропорту "Фьюмичино" приземлился очередной самолет с эвакуированными афганцами на борту. Среди более чем двухсот пассажиров – правозащитники и врачи.

Небольшой самолет из Кабула доставил и около двух десятков человек в Варшаву.