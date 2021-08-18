Парламент Британии обсудил ситуацию в Афганистане

Борис Джонсон выступил в защиту решения вывести британские войска из Афганистана и отверг обвинения в том, что его правительство не было готово к нападению талибов. В ходе заседания в Палате общин, срочно созванного во время парламентских каникул для изучения сложившейся ситуации, премьер-министр Великобритании предложил судить об исламистском движении "Талибан" по его действиям, а не по словам, и сказал, что Запад больше не может поддерживать идею расширенного военного присутствия в стране:

"Я действительно считаю иллюзией полагать, что у наших партнёров есть желание к продолжению военного присутствия или к военному решению, навязанному НАТО в Афганистане. Эта идея завершилась боевой миссией в 2014 году. Великобритания будет работать со своими международными партнёрами над общим планом поддержки народа Афганистана и содействия региональной стабильности", - заявил Джонсон, пообещав работать над предотвращением гуманитарного кризиса в Афганистане.

На данный момент британские власти уже репатриировали 306 своих граждан и вывезли 2052 афганца.

Ещё один самолёт с гражданами Великобритании и афганскими беженцами приземлился в Лондоне рано утром в среду. Королевство обязалась принять до 20 000 афганских беженцев, из которых 5 000 только в нынешнем году. Но этот план уже сталкивается с некоторыми логистическими проблемами и, более того, министр внутренних дел Притти Патель настаивает на ужесточении иммиграционных правил, что особенно затрудняет прибытие в Великобританию в поисках убежища без предварительной договоренности.

Тайг Энрайт, Euronews:

"Будет непросто безопасно эвакуировать людей из Афганистана под контролем "Талибана". А британские критики говорят, что и этого плана недостаточно. Один из депутатов от правящей партии назвал его даже "неадекватным ситуации", а оппозиционные партии и вовсе говорят, что это не соответствует масштабу проблемы".